شريف خلال لقائه سلام: نؤكد دعم باكستان للبنان وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ولجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور

شريف خلال لقائه سلام: لبنان وخفض التصعيد فيه يشكلان أولوية بالنسبة إلى باكستان وقد حرصنا خلال اتصالاتنا ومساعينا الإقليمية على أن يكون لبنان مشمولاً بأي مسار لخفض التصعيد

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