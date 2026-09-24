شريف خلال لقائه سلام: لبنان وخفض التصعيد فيه يشكلان أولوية بالنسبة إلى باكستان وقد حرصنا خلال اتصالاتنا ومساعينا الإقليمية على أن يكون لبنان مشمولاً بأي مسار لخفض التصعيد

شريف خلال لقائه سلام: نؤكد دعم باكستان للبنان وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ولجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور

شريف خلال لقائه سلام: نؤكد دعم باكستان للبنان وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ولجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور

سلام خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني: نؤكد أهمية مواصلة الضغط من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية