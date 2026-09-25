سلام خلال لقائه كبار مسؤولي وكالات الأمم المتحدة: لضرورة تأمين تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية في لبنان ومواصلة دعم النازحين

شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه كبار مسؤولي وكالات الأمم المتحدة على "ضرورة تأمين تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية في لبنان ومواصلة دعم النازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة".ورأى أن "المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال تدريجياً من الإغاثة إلى التعافي، من دون الفصل بين المسارين، مع توجيه مزيد من الدعم إلى العائدين والأهالي في المناطق المتضررة".وقال سلام إن "دعم مسار العودة والتعافي في الجنوب وتعزيز صمود المجتمعات المحلية يجب أن يكونا ضمن مقاربة تقودها الدولة اللبنانية بالتنسيق مع شركائها الدوليين".وأكد "أهمية استمرار وجود دولي في الجنوب تحت مظلة الأمم المتحدة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، بما يحول دون حصول أي فراغ ويضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل".كما اعتبر أن "استمرار الوجود الدولي في الجنوب يساهم في دعم الاستقرار وتثبيت عودة الأهالي ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".