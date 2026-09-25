الرئيس عون خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد: أنتم مسكننا وبيوتنا وأرضنا وعرضنا وسقفنا وحيطان دعمنا وخيمتنا وأنتم عنوان "الشرف والتضحية والوفاء" لأنّكم تضحّون حتّى من أجل هؤلاء الذين يقفون ضدّنا وضدّ الدولة

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