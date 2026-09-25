رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة: تولّينا المسؤولية وبلدنا يواجه ثلاثة تحديات: استعادة ثقة شعبه بعد الانهيار الماليّ وانفجار المرفأ واستعادة قراره الوطنيّ فلا سلاح خارج قواتها ولا قرار بالحرب والسلم خارج مؤسساتها

رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة: بلدنا يواجه ثلاثة تحديات: استعادة أرضه من الاحتلال الإسرائيليّ وبسط سيادته على كامل ترابه بقواه الذاتية واحترامًا صادقًا للقرارات الدولية

رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة: بلدنا يواجه ثلاثة تحديات: استعادة أرضه من الاحتلال الإسرائيليّ وبسط سيادته على كامل ترابه بقواه الذاتية واحترامًا صادقًا للقرارات الدولية

الرئيس عون خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد: أنتم مسكننا وبيوتنا وأرضنا وعرضنا وسقفنا وحيطان دعمنا وخيمتنا وأنتم عنوان "الشرف والتضحية والوفاء" لأنّكم تضحّون حتّى من أجل هؤلاء الذين يقفون ضدّنا وضدّ الدولة