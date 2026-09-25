سلام: ما يهمنا التشديد عليه اليوم هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم من دون الاتفاق على قوةٍ دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثيّ

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