سلام أمام الجمعية العامة: ندعو إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم لتلبية الحاجات الأساسية للمتضررين ولا سيما النازحين بالتوازي مع متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية

سلام أمام الجمعية العامة: إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم

سلام أمام الجمعية العامة: إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم

سلام: ما يهمنا التشديد عليه اليوم هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم من دون الاتفاق على قوةٍ دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثيّ