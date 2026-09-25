سلام أمام الجمعية العامة: إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم

التالي

سلام: نتحمّل مسؤوليتنا في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا لكن من حقنا أن نطلب من المجتمع الدوليّ أن يتحمّل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية