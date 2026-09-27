أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
خبر عاجل
2026-09-27 | 02:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
أصدر التيار الوطني الحر بيانا، قال فيه: "كنا نظن أن نائباً سابقاً ومسؤولاً كنواف الموسوي، يفترض به أن يلتزم أولاً حدود الأدب واللياقة في التعبير، وثانياً أن يسمع جيداً ويستوعب في شكل صحيح قبل ان يعلّق بطريقة خاطئة. ولربما يمكن أن نفهم أن اقتطاع كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد يمرّ على البعض، لكن ليس على مسؤول في حزب الله يفترض أن يفهم من الاعلام ويعرف من الحوار مع حزبه حقيقة مواقف رئيس "التيار"، واحترامه لا بل دفاعه الدائم واحتضانه الصادق لأهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية".
ولفت "التيار" الى أن "حرفية كامل كلام رئيس "التيار" واضحة بأنه يشمل جميع اللبنانيين، ومن ضمنهم "التيار" ومحازبيه ومناصريه، الذين يعانون تداعيات حرب دُفع إليها جميع اللبنانيين خارج أيّ مصلحة وطنية لبنانية، لأن هذه التداعيات لا تقتصر فقط على بيئة حزب الله".
وقال البيان: "لكن يبدو أن الموسوي يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية، وهذا سلوك يرفضه "التيار" وينفر منه سائر اللبنانيين".
وأضاف: "إن هذه التهجمات على "التيار" ورئيسه، هي دليل إضافي إلى صحة موقفنا الوطني المبني على ركيزة ثابتة هي مصلحة لبنان الذاتية خارج أي تمحور، وهذا ما يبدو أنه يُخرِج البعض الموتور عن صوابه، فيخبط خبطَ عشواء، تماماً بالضبط كما فعل الموسوي الذي يعلم الجميع ما ارتكبه دوماً من سوء أداء وتصرف وكلام أساء بنتيجته إلى حزبه أولاً وجميع اللبنانيين، ما جعله في موقع النائب السابق".
وتابع البيان: "أخيراً، في الوقت الذي يسعى فيه "التيار" إلى لملمة الموقف اللبناني في مواجهة الإحتلال الاسرائيلي، ويتعالى على جراحه في ما أصابه في السابق من سوء تصرّف في حقه، ويدعو اللبنانيين إلى التعالي عن جراحهم في ما وصل إليه وطنهم نتيجة حروب لم يختاروا الذهاب اليها، وفي مناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال سماحة السيد الشهيد حسن نصرالله التي يستذكرها التيار بحزن شديد على استشهاده والتأسف الكبير على غيابه الذي كان ليوفّر على حزبه وعلى لبنان الكثير من الأخطاء لو كان موجوداً بيننا، في هذا الوقت بالذات، يدعو "التيار" حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين، لا مبرّر لها ولا جدوى منها، سوى تنامي الإحتقان وزيادة عزلته، التي كنا وسنبقى نرفضها لأنها لا تجلب للبنان إلا مزيداً من الخراب، ولا تستجلب لبيئة حزب الله سوى المزيد من المشاكل هي بغنى عنها والتي نصرّ نحن أن نجنّبها ايّاها لا بل نزيد من احتضاننا ومحبّتنا لهذه البيئة".
أخبار لبنان
خبر عاجل
التيار الوطني الحر
نواف الموسوي
حزب الله
ترامب: أرفض المقترح الإيراني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-19
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
أخبار لبنان
2026-08-19
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
0
آخر الأخبار
2026-08-12
النائب ابراهيم الموسوي بعد انسحاب أعضاء تكتل الوفاء للمقاومة: انسحبنا للأسباب نفسها التي انسحب من أجلها نواب التيار الوطني الحر فلا يجوز لأحد أن يمنع وزير من الإدلاء برأيه
آخر الأخبار
2026-08-12
النائب ابراهيم الموسوي بعد انسحاب أعضاء تكتل الوفاء للمقاومة: انسحبنا للأسباب نفسها التي انسحب من أجلها نواب التيار الوطني الحر فلا يجوز لأحد أن يمنع وزير من الإدلاء برأيه
0
أخبار لبنان
2026-07-24
"الوطني الحر" لجعجع: اعترافكم بأن الكهرباء لا تزال تعتمد على معامل أُنجزت في عهد وزراء التيار وشاركتم بعرقلتها اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية
أخبار لبنان
2026-07-24
"الوطني الحر" لجعجع: اعترافكم بأن الكهرباء لا تزال تعتمد على معامل أُنجزت في عهد وزراء التيار وشاركتم بعرقلتها اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-13
وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-13
وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:50
ترامب: أرفض المقترح الإيراني
خبر عاجل
09:50
ترامب: أرفض المقترح الإيراني
0
خبر عاجل
2026-09-25
سلام أمام الجمعية العامة: لبنان الذي يقف أمامكم اليوم لا يتنصّل من مسؤولياته ولا يطلب من الآخرين أن يقوموا بما يتوجّب عليه القيام به
خبر عاجل
2026-09-25
سلام أمام الجمعية العامة: لبنان الذي يقف أمامكم اليوم لا يتنصّل من مسؤولياته ولا يطلب من الآخرين أن يقوموا بما يتوجّب عليه القيام به
0
خبر عاجل
2026-09-25
سلام: نتحمّل مسؤوليتنا في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا لكن من حقنا أن نطلب من المجتمع الدوليّ أن يتحمّل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
خبر عاجل
2026-09-25
سلام: نتحمّل مسؤوليتنا في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا لكن من حقنا أن نطلب من المجتمع الدوليّ أن يتحمّل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
0
خبر عاجل
2026-09-25
سلام أمام الجمعية العامة: إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم
خبر عاجل
2026-09-25
سلام أمام الجمعية العامة: إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-05
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
أخبار لبنان
2026-02-05
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
0
أخبار دولية
2026-03-26
ترامب: سماح إيران بعبور عشر ناقلات نفط هو بمثابة "هدية"
أخبار دولية
2026-03-26
ترامب: سماح إيران بعبور عشر ناقلات نفط هو بمثابة "هدية"
0
أخبار دولية
2026-06-24
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية ايران والسعودية...
أخبار دولية
2026-06-24
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية ايران والسعودية...
0
أخبار دولية
2026-02-14
رئيس الجماعة الإسلامية يعترف بفوز الحزب الوطني البنغلادشي في الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
2026-02-14
رئيس الجماعة الإسلامية يعترف بفوز الحزب الوطني البنغلادشي في الانتخابات التشريعية
بالفيديو
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
0
أخبار دولية
13:37
رؤساء اتحادات بلديات عكار يعلنون تضامنهم مع أهالي القرى والبلديات المتاخمة لمطمر ومعمل الفرز في سرار
أخبار دولية
13:37
رؤساء اتحادات بلديات عكار يعلنون تضامنهم مع أهالي القرى والبلديات المتاخمة لمطمر ومعمل الفرز في سرار
0
أخبار دولية
13:32
إيران تحت حصارٍ جويّ متزايد: كيف يصل المسافرون إليها؟
أخبار دولية
13:32
إيران تحت حصارٍ جويّ متزايد: كيف يصل المسافرون إليها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحرب أنهكت قطاع الماشية في مجدل سلم... من 63 مربّي ماشية إلى 6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحرب أنهكت قطاع الماشية في مجدل سلم... من 63 مربّي ماشية إلى 6
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إذا أرضك محتلة... بيعها ممنوع
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إذا أرضك محتلة... بيعها ممنوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عند النهر الكبير... الـLBCI ترصد مجموعة حاولت الدخول خلسة من سوريا الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عند النهر الكبير... الـLBCI ترصد مجموعة حاولت الدخول خلسة من سوريا الى لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
2
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
3
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
4
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
5
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
6
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
7
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عند النهر الكبير... الـLBCI ترصد مجموعة حاولت الدخول خلسة من سوريا الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عند النهر الكبير... الـLBCI ترصد مجموعة حاولت الدخول خلسة من سوريا الى لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More