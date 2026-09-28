معلومات للـLBCI: اجتماع الوزير ماركو روبيو والرئيس نواف سلام كان إيجابيًا جدًا وعكس اهتمامًا أميركيًا واضحًا بلبنان ومساعدته على الخروج من أزمته

وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر: في ما يخص بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 ليترات لكل يوم عمل تُحتسب شهريًا على أساس متوسط سعر البنزين الشهري كما اتفقنا على سقف أدنى في حال انخفض سعر البنزين بحيث لا يقل البدل عن 500 ألف ولا يتخطى 800 ألف

السابق