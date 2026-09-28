روبيو يؤكد التزام واشنطن بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية... وسلام: لضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي

التقيت اليوم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.
وبحثنا خلال اللقاء التطورات في لبنان والمنطقة، ومسار استعادة لبنان سيادته كاملة.
وشددت على أن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع الولايات المتحدة تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها… pic.twitter.com/1pJgmDkMPt
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 28, 2026
التقيت اليوم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.
وبحثنا خلال اللقاء التطورات في لبنان والمنطقة، ومسار استعادة لبنان سيادته كاملة.
وشددت على أن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع الولايات المتحدة تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها… pic.twitter.com/1pJgmDkMPt