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روبيو يؤكد التزام واشنطن بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية... وسلام: لضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي

خبر عاجل
2026-09-28 | 11:31
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روبيو يؤكد التزام واشنطن بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية... وسلام: لضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي
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روبيو يؤكد التزام واشنطن بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية... وسلام: لضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم، بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.

وكتب سلام عبر حسابه على منصة "إكس": "بحثنا خلال اللقاء التطورات في لبنان والمنطقة، ومسار استعادة لبنان سيادته كاملة. وشددتُ على أن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع الولايات المتحدة تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية".

كما شدد سلام خلال اللقاء، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها.

وفي هذا السياق، أكد سلام أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار، بما يضمن تقدّم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات، بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعةً لتعطيل المسار.

وأكد أن الإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية، بل يشمل أيضاً دعم جهود الحكومة في الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف لعودة النازحين وتثبيتهم في مناطقهم. وشدد في هذا السياق، على أهمية حشد الدعم الأميركي والدولي لمسار العودة والتعافي، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب.

كما شدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بما يمكّنه من الاضطلاع بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

من جهته، أكد الوزير روبيو التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية، ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن.
 

أخبار لبنان

خبر عاجل

نواف سلام

ماركو روبيو

واشنطن

لبنان

الإطار الثلاثي

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معلومات للـLBCI: خلال اجتماع روبيو وسلام جرى البحث في خريطة طريق تتناول آلية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بالتوازي مع بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على أراضيها وآلية للتحقق من تنفيذ ذلك
معلومات للـLBCI: اجتماع الوزير ماركو روبيو والرئيس نواف سلام كان إيجابيًا جدًا وعكس اهتمامًا أميركيًا واضحًا بلبنان ومساعدته على الخروج من أزمته
LBCI السابق

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