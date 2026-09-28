معلومات للـLBCI: خلال اجتماع روبيو وسلام جرى البحث في خريطة طريق تتناول آلية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بالتوازي مع بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على أراضيها وآلية للتحقق من تنفيذ ذلك

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