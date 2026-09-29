معلومات للـLBCI: محكمة التمييز العسكرية أرجأت جلسة محاكمة احمد الاسير وموقوفي احداث عبرا الى 26 تشرين الثاني المقبل وذلك لابلاغ عبد الباسط بركات احد افراد مجموعة الاسير والذي سلم الى سوريا لتمضية عقوبته في سجونها

معلومات للـLBCI: خلال اجتماع روبيو وسلام جرى البحث في خريطة طريق تتناول آلية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بالتوازي مع بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على أراضيها وآلية للتحقق من تنفيذ ذلك

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