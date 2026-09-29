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o
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o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
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24
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معلومات للـLBCI: محكمة التمييز العسكرية أرجأت جلسة محاكمة احمد الاسير وموقوفي احداث عبرا الى 26 تشرين الثاني المقبل وذلك لابلاغ عبد الباسط بركات احد افراد مجموعة الاسير والذي سلم الى سوريا لتمضية عقوبته في سجونها
خبر عاجل
2026-09-29 | 06:56
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معلومات للـLBCI: محكمة التمييز العسكرية أرجأت جلسة محاكمة احمد الاسير وموقوفي احداث عبرا الى 26 تشرين الثاني المقبل وذلك لابلاغ عبد الباسط بركات احد افراد مجموعة الاسير والذي سلم الى سوريا لتمضية عقوبته في سجونها
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