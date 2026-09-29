مصادر للـLBCI: العشاء مع سلام في السفارة اللبنانية حضره السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ونائب مستشار الأمن القومي مايك نيدهام ونائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جوزف كاتلر

مصادر للـLBCI: العشاء مع سلام في السفارة حضره ايضا مساعد الرئيس سيباستيان غوركا ومستشار وزارة الخارجية دان هولر إلى جانب مسؤولين رفيعين في البيت الأبيض ووزارات الخارجية والخزانة والطاقة والتجارة

مصادر للـLBCI: العشاء مع سلام في السفارة حضره ايضا مساعد الرئيس سيباستيان غوركا ومستشار وزارة الخارجية دان هولر إلى جانب مسؤولين رفيعين في البيت الأبيض ووزارات الخارجية والخزانة والطاقة والتجارة

معلومات للـLBCI: محكمة التمييز العسكرية أرجأت جلسة محاكمة احمد الاسير وموقوفي احداث عبرا الى 26 تشرين الثاني المقبل وذلك لابلاغ عبد الباسط بركات احد افراد مجموعة الاسير والذي سلم الى سوريا لتمضية عقوبته في سجونها