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o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
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o
كسروان
24
o
متن
24
o
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شركة فلاي دبي: الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك وجميع الركاب بخير وفرقنا تنسق مع الجهات المختصة
خبر عاجل
2026-09-30 | 04:40
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شركة فلاي دبي: الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك وجميع الركاب بخير وفرقنا تنسق مع الجهات المختصة
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