موقع فلايت رادار 24: رحلة ثانية تابعة لفلاي دبي متجهة إلى تل أبيب تحمل الرقم إف.زد 1081 تعود إلى دبي

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فلاي دبي: طاقمنا نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام بمطار تبوك في السعودية وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم