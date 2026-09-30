أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: الواقعة على متن رحلة فلاي دبي كانت محاولة "هجوم إرهابي جهادي" والمهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها

خبر عاجل
2026-09-30 | 09:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: الواقعة على متن رحلة فلاي دبي كانت محاولة &quot;هجوم إرهابي جهادي&quot; والمهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: الواقعة على متن رحلة فلاي دبي كانت محاولة "هجوم إرهابي جهادي" والمهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها

خبر عاجل

الدفاع

الإسرائيلي

معلومات

أولية:

الواقعة

محاولة

"هجوم

إرهابي

جهادي"

والمهاجم

تحطيم

الطائرة

سيؤدي

كانوا

متنها

LBCI التالي
معاريف عن مصدر: نتنياهو يوافق على تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حدث اليوم
فلاي دبي: طاقمنا نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام بمطار تبوك في السعودية وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:53

وزير العدل الأميركي: نقوم بتنسيق وثيق مع نظرائنا في الخارج بشأن حادثة طائرة فلاي دبي

LBCI
آخر الأخبار
11:49

فرانس برس: ركاب رحلة "فلاي دبي" وصلوا إلى إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
11:24

رجي أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن: لا استقرار مع سلاح مواز للشرعية والمفاوضات المباشرة السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي

LBCI
أخبار لبنان
11:23

"يازا": خطورة مخالفات سائقي باصات النقل العام غير مقبولة وتشكل ضررا كبيرا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:07

معاريف عن مصدر: نتنياهو يوافق على تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حدث اليوم

LBCI
خبر عاجل
09:43

فلاي دبي: طاقمنا نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام بمطار تبوك في السعودية وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم

LBCI
خبر عاجل
06:42

موقع فلايت رادار 24: رحلة ثانية تابعة لفلاي دبي متجهة إلى تل أبيب تحمل الرقم إف.زد 1081 تعود إلى دبي

LBCI
خبر عاجل
04:40

شركة فلاي دبي: الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك وجميع الركاب بخير وفرقنا تنسق مع الجهات المختصة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-28

وزير الخزانة الأميركي التقى سلام وجابر: لاتخاذ خطوات استباقية لتعطيل الشبكات المالية الإيرانية وشبكات حزب الله

LBCI
أخبار دولية
2026-09-24

النرويج تقدم مساعدات إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون دولار

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-21

روسيا: إيران وحدها هي التي يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم وقضية إيران لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية مع مراعاة مصالح طهران

LBCI
أخبار دولية
08:59

أ.ف.ب: مساعد طيار رحلة "فلاي دبي" هاجم الطيار لإسقاط الطائرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:16

وزيرة السياحة في فعاليات النسخة الأولى من "معرض السفر السوريّ”

LBCI
أخبار دولية
07:54

الطائرة التي هبطت في السعودية حملت ركابا إسرائيليين... فكيف يتعامل الداخل الإسرائيلي مع الحادثة؟

LBCI
أخبار دولية
07:50

مسار طائرة متجهة من دبي إلى إسرائيل تحوّل إلى السعودية

LBCI
أخبار لبنان
07:19

رعد: المقاومة مستمرة واتفاق الاطار عار

LBCI
أخبار لبنان
07:13

السفيرة سحر بعاصيري تشارك في لقاء أممي عن بناء أنظمة رقمية آمنة للأطفال

LBCI
أخبار لبنان
06:04

باسيل للحكومة: لم تقوموا بأي خطة إصلاحية مالية ولم تصارحوا اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
04:34

وزير العدل: لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة ولبنان عاد الى الخريطة الدولية في ما يتعلق بالقانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:31

مسيرة اسرائيلية استهدفت آلية للجيش في منطقة النبطية الفوقا... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:28

نتنياهو يجري مشاورات بشأن رحلة تابعة لفلاي دبي متجهة من الإمارات إلى إسرائيل جرى تحويل مسارها...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
04:16

طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية... وهذا ما في التفاصيل

LBCI
فنّ
07:03

الموت يغيّب زوجة المنتج صادق الصباح

LBCI
اسرار
23:57

أسرار الصحف المحلية ٣٠-٩-٢٠٢٦

LBCI
فنّ
08:27

صدمة في تركيا... فحوص عفراء ساراتشوغلو تكشف آثار الكوكايين ومفاجأة في نتيجة أراس بولوت إينملي

LBCI
حال الطقس
02:14

طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
09:51

وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: الواقعة على متن رحلة فلاي دبي كانت محاولة "هجوم إرهابي جهادي" والمهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها

LBCI
خبر عاجل
02:19

الجيش: إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطية الفوقا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نفاياتك لها قيمة! وفي عمشيت استبدلها بكاش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More