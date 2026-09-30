فلاي دبي: طاقمنا نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام بمطار تبوك في السعودية وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم

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وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: الواقعة على متن رحلة فلاي دبي كانت محاولة "هجوم إرهابي جهادي" والمهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها