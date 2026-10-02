مصادر حكومية: سلام اعتبر أمام روبيو ان الحل في مسار تنفيذ صيغة الإطار هو وضع جدول زمني للانسحاب الاسرائيلي بالتزامن مع بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وفي وضع نظام تحقق صلب لوقف تبادل الاتهامات بين لبنان واسرائيل وأنه يجب تطبيق التحقق على الجانبين

مصادر حكومية للـLBCI: روبيو أوعز إلى فريقه المباشرة على الفور ببت التفاصيل العالقة بآلية التحقق والجهة التي ستتولاها لأنها تشكل جوهر حل قضية السلاح والانسحاب

مصادر حكومية للـLBCI: روبيو أوعز إلى فريقه المباشرة على الفور ببت التفاصيل العالقة بآلية التحقق والجهة التي ستتولاها لأنها تشكل جوهر حل قضية السلاح والانسحاب

مصادر حكومية للـLBCI: صندوق النقد الدولي اعرب عن استعداده لبدء مناقشة اسس البرنامج مع لبنان في زيارة خاصة لوفد منه في تشرين الثاني على ان يترافق مع استكمال مسار تشريعي اصلاحي