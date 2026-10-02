مصادر حكومية للـLBCI: روبيو أوعز إلى فريقه المباشرة على الفور ببت التفاصيل العالقة بآلية التحقق والجهة التي ستتولاها لأنها تشكل جوهر حل قضية السلاح والانسحاب

مصادر حكومية للـLBCI: سلام طالب في واشنطن ونيويورك بأن تكون القوّة لما بعد اليونيفيل أممية وتستند الى قرار جديد لمجلس الامن بناء على مرجعية الـ١٧٠١ ومكمّل لصيغة الإطار

مصادر حكومية للـLBCI: سلام طالب في واشنطن ونيويورك بأن تكون القوّة لما بعد اليونيفيل أممية وتستند الى قرار جديد لمجلس الامن بناء على مرجعية الـ١٧٠١ ومكمّل لصيغة الإطار

مصادر حكومية: سلام اعتبر أمام روبيو ان الحل في مسار تنفيذ صيغة الإطار هو وضع جدول زمني للانسحاب الاسرائيلي بالتزامن مع بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وفي وضع نظام تحقق صلب لوقف تبادل الاتهامات بين لبنان واسرائيل وأنه يجب تطبيق التحقق على الجانبين