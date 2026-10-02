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o
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o
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مصادر حكومية للـLBCI: سلام طالب في واشنطن ونيويورك بأن تكون القوّة لما بعد اليونيفيل أممية وتستند الى قرار جديد لمجلس الامن بناء على مرجعية الـ١٧٠١ ومكمّل لصيغة الإطار
خبر عاجل
2026-10-02 | 10:07
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مصادر حكومية للـLBCI: سلام طالب في واشنطن ونيويورك بأن تكون القوّة لما بعد اليونيفيل أممية وتستند الى قرار جديد لمجلس الامن بناء على مرجعية الـ١٧٠١ ومكمّل لصيغة الإطار
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