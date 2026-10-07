نواف سلام: الاحتفال بالدستور لا يعني أن نعود فقط إلى اللحظة التي وُضع فيها النص بل أن نسأل ماذا فعلنا به وماذا أضافت إليه تجربتنا وما الذي بقي ناقصاً وما الذي تعلمناه بعد قرن كامل من الأزمات والحروب والتسويات

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سلام: الطائف ركّز على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وهو الأساس الذي من دونه لا قيامة حقيقية للدولة فالطائف لم يفصل الإصلاح السياسي عن استعادة الدولة لسلطتها وعن حل الميليشيات وحصر القوة الشرعية في مؤسساتها