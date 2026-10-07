سلام: الطائف ركّز على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وهو الأساس الذي من دونه لا قيامة حقيقية للدولة فالطائف لم يفصل الإصلاح السياسي عن استعادة الدولة لسلطتها وعن حل الميليشيات وحصر القوة الشرعية في مؤسساتها

سلام: لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله ولا معنى لدولة القانون إذا لم يسرِ القانون على الجميع ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تُتخذ خارج مؤسساتها الدستورية

سلام: لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله ولا معنى لدولة القانون إذا لم يسرِ القانون على الجميع ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تُتخذ خارج مؤسساتها الدستورية

نواف سلام: الاحتفال بالدستور لا يعني أن نعود فقط إلى اللحظة التي وُضع فيها النص بل أن نسأل ماذا فعلنا به وماذا أضافت إليه تجربتنا وما الذي بقي ناقصاً وما الذي تعلمناه بعد قرن كامل من الأزمات والحروب والتسويات