سلام: إذا كنا فعلاً متمسكين بالطائف فعلينا أولاً أن نطبقه بكامل بنوده ولا يجوز أن نعلن تمسكنا بالطائف فيما نترك جزءاً كبيراً من إصلاحاته معلقاً ولا يجوز أن يستخدم كل فريق ما يناسبه منه ثم يتجاهل ما يتوجب عليه من التزام

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