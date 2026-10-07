سلام: علينا أن نعمل على تصحيح ما تم تشويهه من بنود الطائف عند التطبيق وسد الثغرات التي كشفتها الممارسة خلال العقود الماضية وأن نطوّر دستورنا عند الحاجة وفق قواعده لا بتجاوزه

مصدر عسكري للـLBCI: الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية حصلت بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في جرود عرسال من دون وقوع إصابات وذلك أثناء قيامهم بأعمال تهريب من سوريا إلى لبنان وقد أوقف الجيش أحد المواطنين المشاركين في التهريب

مصدر عسكري للـLBCI: الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية حصلت بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في جرود عرسال من دون وقوع إصابات وذلك أثناء قيامهم بأعمال تهريب من سوريا إلى لبنان وقد أوقف الجيش أحد المواطنين المشاركين في التهريب

سلام: إذا كنا فعلاً متمسكين بالطائف فعلينا أولاً أن نطبقه بكامل بنوده ولا يجوز أن نعلن تمسكنا بالطائف فيما نترك جزءاً كبيراً من إصلاحاته معلقاً ولا يجوز أن يستخدم كل فريق ما يناسبه منه ثم يتجاهل ما يتوجب عليه من التزام