الخارجية الأميركية: صادرات النفط الإيرانية محاصرة وعملتها في تراجع حاد والنظام الإيراني بات ينظر خلفه بقلق

الخارجية الأميركية: ستواصل الولايات المتحدة خنق مصادر تمويل حزب الله من خلال العقوبات بالتوازي مع دعم قدرة الحكومة اللبنانية الشرعية على إعادة إعمار الجنوب

الخارجية الأميركية: ستواصل الولايات المتحدة خنق مصادر تمويل حزب الله من خلال العقوبات بالتوازي مع دعم قدرة الحكومة اللبنانية الشرعية على إعادة إعمار الجنوب

الخارجية الأميركية: تعرّض حزب الله لضربات قاسية وتسبّب بمعاناة مئات الآلاف من اللبنانيين الأبرياء ويحاول الآن حفظ ماء الوجه عبر روايات زائفة عن تدفّق أموال إليه من إيران