الخارجية الأميركية: تعرّض حزب الله لضربات قاسية وتسبّب بمعاناة مئات الآلاف من اللبنانيين الأبرياء ويحاول الآن حفظ ماء الوجه عبر روايات زائفة عن تدفّق أموال إليه من إيران

الخارجية الأميركية ردًا على ما ورد في "رويترز": لدى حزب الله كل الأسباب لترويج مثل هذه الروايات عبر مصادر مجهولة يمكنه أن يدّعي ما يشاء لكن الأموال غير موجودة

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