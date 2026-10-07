الخارجية الأميركية: لم يجلب حزب الله للبنان وللناس الذين يدّعي تمثيلهم سوى المعاناة لقد بدأ حرباً نيابة عن طهران ما أدى إلى أضرار بمليارات الدولارات

الخارجية الأميركية: حتى لو كانت هذه الدفعة التعويضية حقيقية فلن تكون كافية

الخارجية الأميركية: حتى لو كانت هذه الدفعة التعويضية حقيقية فلن تكون كافية

الخارجية الأميركية: ستواصل الولايات المتحدة خنق مصادر تمويل حزب الله من خلال العقوبات بالتوازي مع دعم قدرة الحكومة اللبنانية الشرعية على إعادة إعمار الجنوب