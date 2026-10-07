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25
o
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13
o
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o
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o
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o
كسروان
22
o
متن
22
o
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الخارجية الأميركية: حتى لو كانت هذه الدفعة التعويضية حقيقية فلن تكون كافية
خبر عاجل
2026-10-07 | 13:41
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الخارجية الأميركية: حتى لو كانت هذه الدفعة التعويضية حقيقية فلن تكون كافية
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الأميركية:
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الخارجية الأميركية: حتى لو كانت هذه الدفعة التعويضية حقيقية فلن تكون كافية
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