سلام: صحيح أنّ هناك عوامل خارجة عن سيطرتنا مثل أسعار النفط العالمية لكنّ هناك أيضاً واجبات تقع على عاتقنا لا يمكننا ولا نقبل أن نتهرّب منها

سلام: من أولى واجباتنا ألّا نسمح لبعض أصحاب المولّدات أو التجّار أو المستوردين باستغلال ارتفاع الكلفة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حاجات الناس ومعاناتهم من خلال رفع الأسعار بصورة غير مبرّرة أو فرض بدلات إضافية

سلام: من أولى واجباتنا ألّا نسمح لبعض أصحاب المولّدات أو التجّار أو المستوردين باستغلال ارتفاع الكلفة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حاجات الناس ومعاناتهم من خلال رفع الأسعار بصورة غير مبرّرة أو فرض بدلات إضافية

سلام: في السنة الماضية وبعد سنوات من التراجع حقّق الاقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 4.2% وكانت تلك بداية تعافٍ وفرصة للبناء عليها لكنّ الحرب التي فُرضت علينا أوقفت هذا المسار وأعادتنا إلى الوراء والانكماش الاقتصادي مقدّر هذه السنة بنسبة 6.4%