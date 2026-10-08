سلام: من أولى واجباتنا ألّا نسمح لبعض أصحاب المولّدات أو التجّار أو المستوردين باستغلال ارتفاع الكلفة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حاجات الناس ومعاناتهم من خلال رفع الأسعار بصورة غير مبرّرة أو فرض بدلات إضافية

سلام: أي انخفاض في كلفة الاستيراد أو النقل يجب أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات فلا يجوز أن ترتفع الأسعار فور ارتفاع الكلفة ثم تبقى على حالها عندما تنخفض هذه الكلفة

سلام: أي انخفاض في كلفة الاستيراد أو النقل يجب أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات فلا يجوز أن ترتفع الأسعار فور ارتفاع الكلفة ثم تبقى على حالها عندما تنخفض هذه الكلفة

سلام: صحيح أنّ هناك عوامل خارجة عن سيطرتنا مثل أسعار النفط العالمية لكنّ هناك أيضاً واجبات تقع على عاتقنا لا يمكننا ولا نقبل أن نتهرّب منها