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سلام: أي انخفاض في كلفة الاستيراد أو النقل يجب أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات فلا يجوز أن ترتفع الأسعار فور ارتفاع الكلفة ثم تبقى على حالها عندما تنخفض هذه الكلفة
خبر عاجل
2026-10-08 | 06:37
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سلام: أي انخفاض في كلفة الاستيراد أو النقل يجب أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات فلا يجوز أن ترتفع الأسعار فور ارتفاع الكلفة ثم تبقى على حالها عندما تنخفض هذه الكلفة
خبر عاجل
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سلام: زدنا اعتمادات وزارة الصحة العامة في مشروع موازنة عام 2027 بنحو 16 في المئة مقارنة بالسنة الحالية لتعزيز تغطية كلفة الاستشفاء والدواء والرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن العائلات
سلام: من أولى واجباتنا ألّا نسمح لبعض أصحاب المولّدات أو التجّار أو المستوردين باستغلال ارتفاع الكلفة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حاجات الناس ومعاناتهم من خلال رفع الأسعار بصورة غير مبرّرة أو فرض بدلات إضافية
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