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سلام: بالنسبة إلى ضريبة أرباح الشركات قرّرنا البدء بالشركات الكبرى وهناك حالياً 64 شركة تخضع ملفاتها للدرس والتدقيق وقد وزّعت الإدارة العمل بحسب القطاعات

خبر عاجل
2026-10-08 | 06:46
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سلام: بالنسبة إلى ضريبة أرباح الشركات قرّرنا البدء بالشركات الكبرى وهناك حالياً 64 شركة تخضع ملفاتها للدرس والتدقيق وقد وزّعت الإدارة العمل بحسب القطاعات
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سلام: بالنسبة إلى ضريبة أرباح الشركات قرّرنا البدء بالشركات الكبرى وهناك حالياً 64 شركة تخضع ملفاتها للدرس والتدقيق وقد وزّعت الإدارة العمل بحسب القطاعات

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سلام: تضاعفت الإيرادات الجمركية نتيجة تحسّن التحصيل ونعمل على توسيع المكننة والرقابة وتعزيز الضابطة الجمركية وتطويع عناصر جديدة فيها
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