سلام: بالنسبة إلى ضريبة أرباح الشركات قرّرنا البدء بالشركات الكبرى وهناك حالياً 64 شركة تخضع ملفاتها للدرس والتدقيق وقد وزّعت الإدارة العمل بحسب القطاعات

سلام: بدأنا بملاحقة الشركات المتهرّبة من تسديد الضريبة على القيمة المضافة وقد وجّهت وزارة المالية إنذارات إلى 107 شركات وهناك ملفات إضافية قيد المتابعة بمبالغ مقدّرة بين 200 و250 مليون دولار ونعمل على التحضير لدفعة جديدة من الإنذارات

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