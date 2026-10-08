سلام: تضاعفت الإيرادات الجمركية نتيجة تحسّن التحصيل ونعمل على توسيع المكننة والرقابة وتعزيز الضابطة الجمركية وتطويع عناصر جديدة فيها

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سلام: ليس صحيحاً على الإطلاق أنّ الدولة تتوجّه إلى أصحاب الدخل المحدود وتترك الشركات الكبرى فنحن نلاحق الشركات المتهرّبة من الضرائب ونعمل على تحصيل حقوق الخزينة