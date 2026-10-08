سلام: أموال الكسّارات والأملاك البحرية لن تدخل كلّها إلى الخزينة غداً لكنّنا لن نتخلّى عن حقوق الدولة لأنّها في النهاية حقوق المواطنين ولن نَعِد الناس بإنفاق أموال لم نحصّلها بعد

سلام: نعمل في الحكومة بالتعاون مع وزارتَي الطاقة والمالية على حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وزيادة التغذية الكهربائية وتوفيرها بكلفة أقلّ وبصورة منتظمة على المدى المتوسط وسنعلن خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل أوضح في هذا الشأن

سلام: نعمل في الحكومة بالتعاون مع وزارتَي الطاقة والمالية على حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وزيادة التغذية الكهربائية وتوفيرها بكلفة أقلّ وبصورة منتظمة على المدى المتوسط وسنعلن خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل أوضح في هذا الشأن

سلام: في ملف الكسّارات والمقالع أرسلنا سندات التحصيل بمئات ملايين الدولارات صحيح أنّ هذه الأموال لم تُحصّل بعد بسبب مراجعات أصحابها أمام القضاء لكنّنا واثقون من صحّة مطالباتنا وسنتابع هذه الملفات قضائياً