سلام: في ملف الكسّارات والمقالع أرسلنا سندات التحصيل بمئات ملايين الدولارات صحيح أنّ هذه الأموال لم تُحصّل بعد بسبب مراجعات أصحابها أمام القضاء لكنّنا واثقون من صحّة مطالباتنا وسنتابع هذه الملفات قضائياً

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سلام: أموال الكسّارات والأملاك البحرية لن تدخل كلّها إلى الخزينة غداً لكنّنا لن نتخلّى عن حقوق الدولة لأنّها في النهاية حقوق المواطنين ولن نَعِد الناس بإنفاق أموال لم نحصّلها بعد