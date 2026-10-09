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الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية

خبر عاجل
2026-10-09 | 03:42
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الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية
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الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية

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