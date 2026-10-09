مصدر إقليمي لفرانس برس: السعودية "تستبعد هدنة أو وقفا لإطلاق النار" مع الحوثيين قبل أن تستعيد الحكومة اليمنية الأراضي التي خسرتها

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