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سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: لا يمكن أن نطالب بدولة عادلة ونقبل بالمحسوبية حين تخدمنا أو نطالب بمؤسسات قوية ثم نتجاوزها حين لا تناسبنا قراراتها أو ندعو إلى الوحدة الوطنية فيما نواصل تغذية الانقسامات

خبر عاجل
2026-10-09 | 09:45
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سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: لا يمكن أن نطالب بدولة عادلة ونقبل بالمحسوبية حين تخدمنا أو نطالب بمؤسسات قوية ثم نتجاوزها حين لا تناسبنا قراراتها أو ندعو إلى الوحدة الوطنية فيما نواصل تغذية الانقسامات
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سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: لا يمكن أن نطالب بدولة عادلة ونقبل بالمحسوبية حين تخدمنا أو نطالب بمؤسسات قوية ثم نتجاوزها حين لا تناسبنا قراراتها أو ندعو إلى الوحدة الوطنية فيما نواصل تغذية الانقسامات

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سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: النهضة الفكرية ليست ترفاً يمكن تأجيله إلى ما بعد الإصلاح السياسي والاقتصادي إنها أحد شروط نجاح هذا الإصلاح واستدامته لأن الأفكار تصنع الخيارات والخيارات ترسم مصائر الشعوب
سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: نعمل على استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل اراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار فإننا ندرك أن هذه المسارات مترابطة وأن النجاح في أحدها لا يغني عن التقدم في المسارات الأخرى
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