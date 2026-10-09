سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: النهضة الفكرية ليست ترفاً يمكن تأجيله إلى ما بعد الإصلاح السياسي والاقتصادي إنها أحد شروط نجاح هذا الإصلاح واستدامته لأن الأفكار تصنع الخيارات والخيارات ترسم مصائر الشعوب

المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات واسعة النطاق على ايران في إطار عملية "المنبوذ الإقتصادي" ما أدى إلى انهيار عملتها وقطع شرايينها المالية

المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات واسعة النطاق على ايران في إطار عملية "المنبوذ الإقتصادي" ما أدى إلى انهيار عملتها وقطع شرايينها المالية

سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: لا يمكن أن نطالب بدولة عادلة ونقبل بالمحسوبية حين تخدمنا أو نطالب بمؤسسات قوية ثم نتجاوزها حين لا تناسبنا قراراتها أو ندعو إلى الوحدة الوطنية فيما نواصل تغذية الانقسامات