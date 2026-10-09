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المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: لم يكن من الممكن نقل هذه الأموال عبر مرفأ بيروت لأن حزب الله هو المسؤول عن تفجيره ولا توجد أي وسيلة لنقلها عبر العراق أو تركيا فالنظام الإيراني لا يمتلك هذه الأموال

خبر عاجل
2026-10-09 | 12:49
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المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: لم يكن من الممكن نقل هذه الأموال عبر مرفأ بيروت لأن حزب الله هو المسؤول عن تفجيره ولا توجد أي وسيلة لنقلها عبر العراق أو تركيا فالنظام الإيراني لا يمتلك هذه الأموال
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المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: لم يكن من الممكن نقل هذه الأموال عبر مرفأ بيروت لأن حزب الله هو المسؤول عن تفجيره ولا توجد أي وسيلة لنقلها عبر العراق أو تركيا فالنظام الإيراني لا يمتلك هذه الأموال

المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: لم يكن من الممكن نقل هذه الأموال عبر مرفأ بيروت لأن حزب الله هو المسؤول عن تفجيره ولا توجد أي وسيلة لنقلها عبر العراق أو تركيا فالنظام الإيراني لا يمتلك هذه الأموال وحتى لو كانت موجودة فلن يكون قادرًا على إيصالها
 

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