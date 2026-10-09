المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات واسعة النطاق على ايران في إطار عملية "المنبوذ الإقتصادي" ما أدى إلى انهيار عملتها وقطع شرايينها المالية

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المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: لم يكن من الممكن نقل هذه الأموال عبر مرفأ بيروت لأن حزب الله هو المسؤول عن تفجيره ولا توجد أي وسيلة لنقلها عبر العراق أو تركيا فالنظام الإيراني لا يمتلك هذه الأموال