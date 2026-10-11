رويترز: هيئة الطيران المدني السعودي تفيد بتعرض مطار الدمام لهجوم مساء اليوم والجهود جارية لتقييم حجم الأضرار

المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله

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