وزير الطاقة السعودي: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة للجميع وأحداث الأسابيع الماضية خطيرة ويجب أن يكون ردنا عليها جادا

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