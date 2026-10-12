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معلومات للـLBCI: وحدة من الجيش ضبطت بمنطقة القصر - الهرمل حوالي ۲۰۰ كلغ من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية وقد فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية

معلومات للـLBCI: وحدة من الجيش ضبطت بمنطقة القصر - الهرمل حوالي ۲۰۰ كلغ من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية وقد فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية والمضبوطات سلمت إلى المراجع المختصة وتجري المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورطين