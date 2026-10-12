مجلس الاتحاد الأوروبي: تأسيس بعثة التكتل للدعم في لبنان وستكون لهذه المهمة ولاية مبدئية من 3 سنوات

معلومات للـLBCI: وحدة من الجيش ضبطت بمنطقة القصر - الهرمل حوالي ۲۰۰ كلغ من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية وقد فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية

معلومات للـLBCI: وحدة من الجيش ضبطت بمنطقة القصر - الهرمل حوالي ۲۰۰ كلغ من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية وقد فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية

معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق