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الرئيس عون اتصل بولي العهد السعودي وأكد تضامن لبنان مع المملكة
خبر عاجل
2026-10-13 | 07:11
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الرئيس عون اتصل بولي العهد السعودي وأكد تضامن لبنان مع المملكة
اتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود واطّلع منه على الأوضاع في المملكة عقب الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وغيره من المنشآت والمرافق المدنية.
وجدّد الرئيس عون إدانته لهذه الاعتداءات، مؤكداً تضامن لبنان، رئيساً وشعباً، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، ومعتبراً أنّ هذه الاعتداءات تشكّل تهديداً لأمن المملكة واستقرارها، ولأمن المنطقة واستقرارها.
وأكّد رئيس الجمهورية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضرورة احترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها، والابتعاد عن استهداف منشآتها المدنية والحيوية، معرباً عن تعازيه بضحايا الاعتداءات، ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
أخبار لبنان
خبر عاجل
جوزاف عون
محمد بن سلمان
لبنان
السعودية
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