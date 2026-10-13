الحوثيون يحذرون جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو السعودية بإخلائها والابتعاد عنها ويعتبرون أنها هدف مشروع لهم

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