رويترز عن وكالة: مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد يؤكد أن الحوثيين في اليمن سيواجهون "عواقب" جراء هجماتهم المتكررة على المملكة

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