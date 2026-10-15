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مصادر متابعة للموقف الأميركي للـLBCI: ثمة قلق أميركي من أن يؤدي المسار القضائي الذي سلكه الإخبار بحق السفيرة معوض إلى عرقلة المفاوضات فضلاً عن مخاوف من إعادة تسلّح حزب الله في ضوء المتفجرات التي جرى ضبطها وهو ما يتوقع ان يتناوله اتصال روبيو - عون

مصادر متابعة للموقف الأميركي: ثمة قلق أميركي من أن يؤدي المسار القضائي الذي سلكه الإخبار بحق السفيرة ندى معوض إلى عرقلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فضلاً عن مخاوف من إعادة تسلّح حزب الله في ضوء المتفجرات التي جرى ضبطها وهو ما يتوقع ان يتناوله